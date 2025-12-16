Зеленский раскрыл следующие шаги по "мирному плану" после переговоров в Берлине

После переговоров Украины и США в Берлине американская сторона планирует взаимодействие с Москвой, после чего должна снова состояться американо-украинская встреча – вероятно, уже в следующие выходные.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-брифинга для СМИ по дороге в Нидерланды.

Зеленского спросили, что будет происходить в переговорном процессе после раундов в Берлине, которые завершились в понедельник.

Он ответил, что в ближайшие два дня должна состояться доработка документов.

"Далее Соединенные Штаты Америки, я думаю, в ближайшие дни проведут консультации с русскими, а после этого проведут консультации с президентом США, после этого наши команды встретятся. Я думаю, наши переговорные команды встретятся в Соединенных Штатах Америки в ближайшее время – думаю, может, даже на выходных", – сказал он.

"А дальше, после, соответственно, этой встречи, будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере с президентом Соединенных Штатов... Я думаю, что когда мы доработаем документы или приблизимся ближе к окончательному варианту документов, – мы с ним встретимся", – добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский на брифинге упомянул, что хотел бы провести встречу в таком формате, как это было в Берлине, в Киеве.

"Мы встретились в таком формате впервые... Я хотел, чтобы и Стив (Виткофф), и Джаред (Кушнер), и Гринкевич (главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич), главный военный представитель команды Соединенных Штатов, и другие – я очень хотел, чтобы мы в этом кругу общались в Киеве. Я знаю, что по тем или иным причинам американская команда не приехала к нам. У меня нет к ним никаких вопросов", – сказал он.

Напомним, в течение 14-15 декабря Украина и США провели несколько раундов переговоров в Берлине. Вечером в понедельник состоялась встреча с участием Зеленского и европейских лидеров, после чего – разговор с Дональдом Трампом.

По данным Axios, следующий раунд переговоров между Украиной и США может состояться в эти выходные в Майами.

По источникам американских СМИ, в США считают, что решили "90% противоречий" между Украиной и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет соглашаться на юридическое или "де-факто" признание оккупированной Донецкой области за Россией и признал, что в этом вопросе к компромиссу не приблизились.