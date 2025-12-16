Венгрия представлена на самом низком уровне на конференции по репарациям для Украины

Венгерское государство не отказалось от участия в дипломатической конференции по компенсациям для Украины, но будет представлено на самом низком уровне среди всех участников.

Об этом сообщает из Гааги корреспондент "Европейской правды".

Конференция, во время которой государства торжественно подпишут конвенцию об учреждении Компенсационной комиссии для Украины, состоится в Гааге во вторник.

На ней заявлено участие делегаций 52 государств из Европы, Северной, Южной Америки и Азии, а также Австралии. Присутствовать будет и делегация ЕС. Не все они, впрочем, подпишут конвенцию уже 16 декабря.

Евросоюз поддерживает процесс подготовки к взысканию с РФ репараций для Украины, поэтому на дипконференции в Гааге будут присутствовать делегации всех 27 государств-членов Евросоюза. Некоторые – на уровне министров или топов МИД, некоторые – на уровне послов или руководителей посольств, в том числе уполномоченных подписывать международные договоры.

На этом фоне привлекает внимание представительство Венгрии.

Эту страну представит вторая советница посольства в Гааге Энико Петогази – дипломат низкого уровня как для главы делегации. Она занимает третье место среди гражданских сотрудников посольства. Ни одно другое государство-участник конференции, включая латиноамериканские страны, не представлено на столь низком уровне.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Нидерланды для участия в этой конференции. Евролидеры также сделали совместное заявление о необходимости компенсации убытков Украины.

Подробности читайте в интервью "Мы уже прошли точку невозврата в отношении выплаты Россией компенсаций украинцам".