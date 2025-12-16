Рада Європи не чекає прогресу щодо Спецтрибуналу цього року, але це лишається метою

До кінця 2025 року Рада Європи не дійде до чергового етапу у створенні Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

Про це заявив, відповідаючи на запитання "Європейської правди" перед початком дипломатичної конференції у Гаазі, генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

Генсек наголосив, що створення Спецтрибуналу лишається пріоритетом для організації, оскільки вона стане однією з опор системи притягнення Росії до відповідальності через механізми Ради Європи.

"У Раді Європи ми маємо три основи системи відповідальності. По-перше, це Європейський суд з прав людини, який розглядає справи про порушення прав людини та міждержавні справи. Другою основою є Реєстр збитків, а відсьогодні – і Компенсаційна комісія, а третьою основою буде Спеціальний трибунал, де ми також маємо певний прогрес", – заявив він.

Втім, попри неодноразово висловлені раніше очікування, цього року Рада Європи не встигає вийти на підписання міжнародного договору про Спецтрибунал.

"Як ви розумієте, сьогодні вже 16 грудня. Це вже є неможливим (досягти прогресу до кінця року. – "ЄП"). Між тим, зараз ми створюємо рішення для виплати компенсацій (постраждалим від повномасштабної агресії РФ. – "ЄП")", – заявив він.

Як повідомлялося, Зеленський прибув до Нідерландів для участі у конференції щодо створення Компенсаційної комісії.

