Совет Европы не ожидает прогресса в отношении Спецтрибунала в этом году, но это остается целью

До конца 2025 года Совет Европы не перейдет к очередному этапу в создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.

Об этом заявил, отвечая на вопрос "Европейской правды" перед началом дипломатической конференции в Гааге, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

Генсек подчеркнул, что создание Спецтрибунала остается приоритетом для организации, поскольку он станет одной из опор системы привлечения России к ответственности через механизмы Совета Европы.

"В Совете Европы у нас есть три основы системы ответственности. Во-первых, это Европейский суд по правам человека, который рассматривает дела о нарушении прав человека и межгосударственные дела. Второй основой является Реестр убытков, а с сегодняшнего дня – и Компенсационная комиссия, а третьей основой будет Специальный трибунал, где мы также имеем определенный прогресс", – заявил он.

Впрочем, несмотря на неоднократно высказанные ранее ожидания, в этом году Совет Европы не успевает выйти на подписание международного договора о Спецтрибунале.

"Как вы понимаете, сегодня уже 16 декабря. Это уже невозможно (достичь прогресса до конца года. – "ЕП"). Между тем, сейчас мы создаем решение для выплаты компенсаций (пострадавшим от полномасштабной агрессии РФ. – „ЕП")", – заявил он.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Нидерланды для участия в конференции по созданию Компенсационной комиссии.

