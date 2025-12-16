Керівник Реєстру збитків від агресії РФ пояснив, що означає нова угода, яку підпишуть у Гаазі

Міжнародна угода, яку мають підписати 16 грудня у Гаазі, створить комісію, яка буде розглядати заяви постраждалих від війни українців з Реєстру збитків та присуджувати суми компенсацій.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" сказав керівник реєстру Маркіян Ключковський.

Ключковський пояснив, що угода, яку підпишуть 16 грудня, засновує нову міжнародну організацію.

"Ми її називаємо "компенсаційна комісія", хоча офіційна назва звучить менш зрозуміло – це "Комісія з розгляду заяв для України". Ця організація буде створена під парасолькою Ради Європи. Її задача: розглянути по суті заяви про збитки від українців та підтвердити їх; оцінити розмір збитків; і, головне – визначати, скільки грошей належить компенсувати кожному заявнику. Сама виплата грошей – це вже наступний етап, до якого ми теж дійдемо", – зазначив він.

Маркіян Ключковський нагадав, що Реєстр має офіційну підтримку ЄС і 44 країн.

"Не всі країни, на які ми розраховуємо, підпишуть конвенцію вже 16 грудня; у низці столиць ще триває погодження. Але це не проблема – вона залишається відкритою для підписання. Юридично конвенція набуде чинності, коли її ратифікують 25 країн", – деталізував Ключковський.

Країни, що приєднуються, беруть на себе зобов’язання фінансувати роботу комісії доти, поки Росія це не візьме на себе; співпрацювати з комісією, в тому числі через обмін інформацією та доказами.

"Ще там прописане зобов'язання забезпечувати, щоб рішеннями комісії були реальні гроші на компенсації людям. Поки що це зобов'язання прописане доволі загально. Тобто наразі немає чітких зобов'язань, наприклад, почати арештовувати російське майно, але є політична згода спільно працювати над компенсаційним механізмом. Це буде третій етап роботи – створення компенсаційного фонду. До цієї роботи ми перейдемо, щойно завершимо роботу над конвенцією – тобто вже завтра", – зазначив Маркіян Ключковський.

Він розповів, що до Реєстру збитків від російської агресії з часу його запуску подали заяви на компенсацію близько 85 тисяч українців, та пояснив, з чим може бути пов’язана відносно невелика кількість заяв.

Читайте повний текст інтерв’ю "Ми вже пройшли точку неповернення щодо виплати Росією компенсацій українцям".