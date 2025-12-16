Глава Реестра ущерба от агрессии РФ объяснил, что означает соглашение, которое подпишут в Гааге

Международное соглашение, которое должны подписать 16 декабря в Гааге, создаст комиссию, которая будет рассматривать заявления пострадавших от войны украинцев из Реестра убытков и присуждать суммы компенсаций.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал руководитель реестра Маркиян Ключковский.

Ключковский пояснил, что соглашение, которое подпишут 16 декабря, учреждает новую международную организацию.

"Мы ее называем "компенсационная комиссия", хотя официальное название звучит менее понятно – это "Комиссия по рассмотрению заявлений для Украины". Эта организация будет создана под эгидой Совета Европы. Ее задача: рассмотреть по существу заявления об убытках от украинцев и подтвердить их; оценить размер убытков; и, главное – определять, сколько денег следует компенсировать каждому заявителю. Сама выплата денег – это уже следующий этап, к которому мы тоже дойдем", – отметил он.

Маркиян Ключковский напомнил, что Реестр имеет официальную поддержку ЕС и 44 стран.

"Не все страны, на которые мы рассчитываем, подпишут конвенцию уже 16 декабря; в ряде столиц еще продолжается согласование. Но это не проблема – она остается открытой для подписания. Юридически конвенция вступит в силу, когда ее ратифицируют 25 стран", – уточнил Ключковский.

Присоединяющиеся страны берут на себя обязательства финансировать работу комиссии до тех пор, пока Россия не возьмет это на себя; сотрудничать с комиссией, в том числе путем обмена информацией и доказательствами.

"Там еще прописано обязательство обеспечить, чтобы решениями комиссии были реальные деньги на компенсации людям (...) Пока нет четких обязательств, например, начать арестовывать российское имущество, но есть политическое согласие совместно работать над компенсационным механизмом. Это будет третий этап работы – создание компенсационного фонда. К этой работе мы перейдем, как только завершим работу над конвенцией – то есть уже завтра0", – отметил Маркиян Ключковский.

Он рассказал, что в Реестр ущерба от российской агрессии с момента его запуска подали заявления на компенсацию около 85 тысяч украинцев, и объяснил, с чем может быть связано относительно небольшое количество заявлений.

Читайте полный текст интервью "Мы уже прошли точку невозврата в отношении выплаты Россией компенсаций украинцам".