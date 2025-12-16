Генсек Ради Європи впевнений в успіху у створенні механізму репарацій за агресію РФ
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе визнає, що для запуску механізму компенсацій збитків, завданих агресією РФ, треба вирішити низку складних питань, але нагадує, що досі Європі вдавалося долати розбіжності у переговорах.
Про це він заявив журналістам перед початком дипконференції у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Генеральний секретар привітав те, що державам вдалося досягти прогресу і вийти на створення Компенсаційної комісії. Відповідну міжнародну угоду підпишуть у Гаазі у вівторок.
"Але нам потрібні гроші (на виплату компенсацій українцям. – "ЄП"). Дискусія про це буде після створення Компенсаційної комісії, між державами-учасницями", – додав він. Генсек підкреслив, що вже зараз обговорюються різні шляхи наповнення фонду для здійснення компенсацій, у тому числі – з використанням заморожених російських активів.
"Це буде важлива дискусія, оскільки це буде коштувати дорого... Але нам завжди вдавалося знайти рішення і зберігати Європу об'єднаною", – заявив він, нагадавши, що за останні роки Рада Європи вже досягла значного прогресу у цьому питанні і дійшла до створення Компенсаційної комісії.
Також генсек визнав, що цей процес може бути тривалим. "Міжнародна відповідальність – це те, що непросто забезпечити", – наголосив він.
Як повідомлялося, Зеленський прибув до Нідерландів для участі у конференції щодо створення Компенсаційної комісії.
Примітно, що Угорщина представлена на найнижчому рівні на конференції щодо репарацій.
Детально читайте у інтерв'ю "Ми вже пройшли точку неповернення щодо виплати Росією компенсацій українцям".