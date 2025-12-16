Генсек Совета Европы уверен в успехе в создании механизма репараций за агрессию РФ

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе признает, что для запуска механизма компенсаций ущерба, нанесенного агрессией РФ, надо решить ряд сложных вопросов, но напоминает, что до сих пор Европе удавалось преодолевать разногласия в переговорах.

Об этом он заявил журналистам перед началом дипконференции в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Генеральный секретарь приветствовал то, что государствам удалось достичь прогресса и выйти на создание Компенсационной комиссии. Соответствующее международное соглашение подпишут в Гааге во вторник.

"Но нам нужны деньги (на выплату компенсаций украинцам. – "ЕП"). Дискуссия об этом будет после создания Компенсационной комиссии, между государствами-участниками", – добавил он. Генсек подчеркнул, что уже сейчас обсуждаются различные пути наполнения фонда для осуществления компенсаций, в том числе – с использованием замороженных российских активов.

"Это будет важная дискуссия, поскольку это будет стоить дорого... Но нам всегда удавалось найти решение и сохранять Европу объединенной", – заявил он, напомнив, что за последние годы Совет Европы уже достиг значительного прогресса в этом вопросе и дошел до создания Компенсационной комиссии.

Также генсек признал, что этот процесс может быть длительным. "Международная ответственность – это то, что непросто обеспечить", – подчеркнул он.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Нидерланды для участия в конференции по созданию Компенсационной комиссии.

Примечательно, что Венгрия представлена на самом низком уровне на конференции по репарациям.

