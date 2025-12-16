В Кремле отреагировали на призыв Мерца о рождественском перемирии

Представитель Кремля Дмитрий Песков фактически отверг призыв канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном перемирии в войне на время Рождества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс".

Песков заявил, что Москва еще не видела конкретных деталей относительно гарантий безопасности в стиле НАТО, которые США предложили в столице Германии.

Песков также прокомментировал возможность рождественского перемирия.

Кремль заявил, что такое перемирие будет зависеть от того, будет ли достигнуто мирное соглашение.

"Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Москва относится к предложению Берлина о рождественском перемирии.

"Сейчас речь идет о том, выходим ли мы на, как говорит президент Трамп, соглашение или не выходим... Если у украинцев присутствует и начинает доминировать желание подменить выход на соглашение сиюминутными нежизнеспособными решениями, то мы вряд ли готовы в этом участвовать", – заявил представитель Кремля.

По его словам, позиция Москвы последовательна, прозрачна и хорошо известна как в США, так и в Украине.

"Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее", – сказал Песков.

Как сообщалось, после переговоров Украины и США в Берлине американская сторона планирует взаимодействия с Москвой, после чего должна снова состояться американо-украинская встреча – вероятно, уже в следующие выходные.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет соглашаться на юридическое или "де-факто" признание оккупированной Донетчины за Россией и признал, что в этом вопросе к компромиссу не приблизились.