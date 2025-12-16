У Гельсінкі очікують, що Росія перекине війська під "східний фланг" НАТО у разі паузи у війні

Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо застеріг, що у разі зупинки активних бойових дій у російсько-українській війні може різко зрости загроза для країн "східного флангу" НАТО і до цього потрібно готуватися.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Financial Times.

Орпо закликав країни ЄС проявити солідарність з державами "східного флангу" НАТО, до яких належить і Фінляндія.

"Ми знаємо, що коли в Україні настане мир, Росія залишиться загрозою. Очевидно, що вони тоді перекинуть свої війська під наші кордони і кордони країн Балтії. Зрозуміло, що нам потрібна фінансова підтримка", – зазначив прем’єр Фінляндії.

Він продовжив, що Європі важливо готуватись самостійно дбати про свою безпеку, оскільки фокус уваги США зміщується в інші частини світу.

"Ми знаємо, що США збираються зменшити підтримку та участь в обороні Європи, тому що у них багато інших безпекових занепокоєнь", – зазначив Орпо.

Прем’єр зазначив, що країни "східного флангу" зацікавлені не лише у 1,5 млрд ще не залучених коштів ЄС на оборонні проєкти, але й 130 млрд, що закладаються Євросоюзом на оборону у наступному бюджетному періоді.

Нагадаємо, у вівторок Фінляндія приймає саміт восьми країн "східного флангу" НАТО, які мають морські або сухопутні кордони з Росією та Білоруссю. Одноденний саміт "східного флангу" проходить вперше.

Багато з цих країн – серед лідерів за обсягами підтримки України відносно розміру своєї економіки. Також вони в останні роки найактивніше збільшували витрати на оборону, деякі перетнули позначку у 5% ВВП.

У східних країнах ЄС присутні побоювання, що потенційне перемир’я у російсько-українській війні може викликати оманливе відчуття "зникнення небезпеки" у європейських країнах, що не мають спільних кордонів з Росією, зазначають у публікації.

Politico також писали, що вісім країн "східного флангу" очікують від Брюсселя спеціальних коштів на оборону в наступному довгостроковому бюджеті ЄС, аргументуючи, що це – в інтересах спільної безпеки.