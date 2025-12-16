В Хельсинки ожидают, что РФ перебросит войска под "восточный фланг" НАТО в случае паузы в войне

Премьер Финляндии Петтери Орпо предупредил, что в случае остановки активных боевых действий в российско-украинской войне может резко возрасти угроза для стран "восточного фланга" НАТО и к этому нужно готовиться.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Financial Times.

Орпо призвал страны ЕС проявить солидарность с государствами "восточного фланга" НАТО, к которым относится и Финляндия.

"Мы знаем, что когда в Украине наступит мир, Россия останется угрозой. Очевидно, что они тогда перебросят свои войска под наши границы и границы стран Балтии. Понятно, что нам нужна финансовая поддержка", – отметил премьер Финляндии.

Он продолжил, что Европе важно готовиться самостоятельно заботиться о своей безопасности, поскольку фокус внимания США смещается в другие регионы.

"Мы знаем, что США собираются уменьшить поддержку и участие в обороне Европы, потому что у них много других интересов в сфере безопасности", – отметил Орпо.

Премьер отметил, что страны "восточного фланга" заинтересованы не только в 1,5 млрд еще не привлеченных средств ЕС на оборонные проекты, но и в 130 млрд, которые закладываются Евросоюзом на оборону в следующем бюджетном периоде.

Напомним, во вторник Финляндия принимает саммит восьми стран "восточного фланга" НАТО, которые имеют морские или сухопутные границы с Россией и Беларусью. Однодневный саммит "восточного фланга" проходит впервые.

Многие из этих стран – среди лидеров по объемам поддержки Украины относительно размера своей экономики. Также они в последние годы наиболее активно увеличивали расходы на оборону, некоторые пересекли отметку в 5% ВВП.

В восточных странах ЕС присутствуют опасения, что потенциальное перемирие в российско-украинской войне вызовет ложное ощущение "исчезновения опасности" в европейских странах, не имеющих общих границ с Россией, отмечают в публикации.

Politico также писали, что восемь стран "восточного фланга" ожидают от Брюсселя специальных средств на оборону в следующем долгосрочном бюджете ЕС, аргументируя это тем, что это – в интересах общей безопасности.