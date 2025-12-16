У Магдебурзі затримали чоловіка, який міг планувати напад на натовп

Минулого тижня у німецькому Магдебурзі затримали чоловіка, який міг планувати напад на натовп.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

21-річного чоловіка затримали в Магдебурзі за підозрою в плануванні теракту у п’ятницю, 12 грудня.

Міністерка внутрішніх справ Саксонії-Ангальт Тамара Зішанг розповіла, що він в'їхав до країни за візою в червні 2024 року. За її словами, у березні 2025 року він почав навчання на медичного фахівця.

За інформацією міністерства внутрішніх справ у Магдебурзі, його затримали з метою запобігання можливому нападу на великі натовпи людей. Плани могли бути пов'язані з ісламістськими мотивами.

За словами Зішанг, з'являється все більше доказів того, що чоловік був готовий здійснити напади. Також вона зазначила, що він "прославляв певні напади".

Крім того, чоловік цікавився зброєю та стрілецьким тренуванням. На початку грудня він відвідав магазин зброї в Магдебурзі, але не придбав зброю.

Міністерство внутрішніх справ готується до депортації на підставі "прогнозу, заснованого на фактах, щоб запобігти конкретній небезпеці для безпеки Федеративної Республіки Німеччина або терористичній загрозі".

За словами Зішанг, попереднє ув'язнення було підтверджено судом ввечері, 15 грудня.

Про цю справу стало відомо трохи менше ніж через рік після нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі. Тоді 51-річний чоловік проїхав на орендованому автомобілі через натовп на різдвяному ярмарку.

Загинули дев'ятирічний хлопчик і п'ять жінок віком від 45 до 75 років. Понад 300 інших людей зазнали поранень. Зараз чоловік перебуває під судом у Магдебурзі.

В останні тижні міська влада, поліція та торговці Магдебурга сперечалися щодо доцільності традиційного різдвяного ярмарку у центрі міста, який ризикує знову стати ціллю для екстремістів, і щодо того, хто несе ключову відповідальність за заходи безпеки.