В Магдебурге задержали мужчину, который мог планировать нападение на толпу

На прошлой неделе в немецком Магдебурге задержали мужчину, который мог планировать нападение на толпу.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

21-летнего мужчину задержали в Магдебурге по подозрению в планировании теракта в пятницу, 12 декабря.

Министр внутренних дел Саксонии-Ангальт Тамара Зишанг рассказала, что он въехал в страну по визе в июне 2024 года. По ее словам, в марте 2025 года он начал обучение на медицинского специалиста.

По информации министерства внутренних дел в Магдебурге, его задержали с целью предотвращения возможного нападения на большие скопления людей. Планы могли быть связаны с исламистскими мотивами.

По словам Зишанг, появляется все больше доказательств того, что мужчина был готов совершить нападения. Также она отметила, что он "прославлял определенные нападения".

Кроме того, мужчина интересовался оружием и стрелковой подготовкой. В начале декабря он посетил оружейный магазин в Магдебурге, но не приобрел оружие.

Министерство внутренних дел готовится к депортации на основании "прогноза, основанного на фактах, чтобы предотвратить конкретную опасность для безопасности Федеративной Республики Германия или террористическую угрозу".

По словам Зишанг, предварительное заключение было подтверждено судом вечером 15 декабря.

Об этом деле стало известно чуть менее чем через год после нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге. Тогда 51-летний мужчина проехал на арендованном автомобиле через толпу на рождественской ярмарке.

Погибли девятилетний мальчик и пять женщин в возрасте от 45 до 75 лет. Более 300 других людей получили ранения. Сейчас мужчина находится под судом в Магдебурге.

В последние недели городские власти, полиция и торговцы Магдебурга спорили о целесообразности традиционной рождественской ярмарки в центре города, которая рискует снова стать мишенью для экстремистов, и о том, кто несет ключевую ответственность за меры безопасности.