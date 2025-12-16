Германия передаст Украине ракеты Sidewinder из запасов Бундесвера

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерениях передать Украине ракеты Sidewinder для усиления противовоздушной обороны.

Об этом он сказал на открытии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), передает "Европейская правда"

Писториус отметил, что Германия существенно усилила противовоздушную оборону Украины, поставив две системы Patriot, о которых договорились в августе, частично благодаря норвежским партнерам, а также девятую систему противоракетной обороны IRIS-T.

"В следующем году мы предоставим большое количество ракет Sidewinder из наших запасов для усиления противовоздушной обороны Украины", – сказал немецкий министр.

Это ракеты "воздух-воздух", которые могут применяться с вертолетов или истребителей против вражеских самолетов или дронов.

США уже передавали Украине такие ракеты. Украинские специалисты переоборудовали эти предназначенные для истребителей F-16 ракеты в ракеты "земля-воздух" для нужд украинской противовоздушной обороны.

"Мы их переделали. Мы нашли способ запускать их с земли. Это своего рода самодельная противовоздушная оборона", – рассказывал собеседник Financial Times в 2023 году.

По его словам, это один из примеров переоборудования, казалось, уже ненужной техники, в используемое оружие.

Министр обороны Великобритании Джон Гили на заседании "Рамштайн" заявил о крупнейшей однолетней инвестиции в 600 млн фунтов на усиление противовоздушной обороны Украины.

32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины проходит 16 декабря в формате видеосвязи.