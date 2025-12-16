Сибіга назвав п’ять причин, чому ЄС має схвалити "репараційну позику" для України
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на важливості того, щоб ЄС цього тижня ухвалив рішення про виплату Україні "репараційної позики" з використанням заморожених росактивів.
Про це український міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Сибіга, зараз настав час дозволити повною мірою використовувати заморожені активи Росії для підтримки України.
За його словами, є щонайменше п'ять причин, через які цей крок необхідно зробити саме зараз.
Зокрема, як вказав Сибіга, господар Кремля Владімір Путін "вважає, що Європа роздроблена і слабка".
"Він розраховує, що європейська підтримка України поступово ослабне. Навпаки, цей крок зірве його плани і змусить його перерахувати свої сили", – додав він.
Крім того, переконаний Сибіга, "це рішення зміцнить суверенітет, самостійність і єдність Європи як потужної геополітичної сили".
"Воно продемонструє всім, що загроза довгостроковому миру і безпеці Європи шляхом нападу на суверенну європейську країну має свою ціну", – зазначив глава МЗС України.
Також Сибіга наголосив, що цей крок дозволить Європі забезпечити довгострокову підтримку України, підвищити самостійність нашої країни і підняти моральний дух українського народу в той момент, коли це найбільш необхідно.
"По-четверте, це питання справедливості: в першу чергу за завдані збитки повинен платити агресор, а не європейські платники податків. Немає нічого більш справедливого. Цей крок також послужить уроком для всіх потенційних агресорів у всьому світі: агресія не приносить винагороди, навпаки, ви заплатите за свої дії", – заявив він.
І наостанок Сибіга підкреслив, що рішення про повне використання заморожених активів Росії не завадить мирному процесу, а, навпаки, зміцнить українську позицію за столом переговорів і стимулює мирний процес, посиливши тиск на Росію і змінивши розрахунки Москви.
У ЄС заявили, що не планують ухвалювати це рішення без згоди Бельгії, хоча для цього достатньо кваліфікованої більшості голосів держав-членів.
12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін – щоб не допустити у майбутньому їхнього розмороження через вето таких країн, як Угорщина.
Росія зі свого боку почала додаткове "залякування" Бельгії та вимагає у російському суді від бельгійського Euroclear майже 230 млрд доларів.
