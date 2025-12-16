Сибига назвал пять причин, почему ЕС должен одобрить "репарационный кредит" для Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул важность того, чтобы ЕС на этой неделе принял решение о выплате Украине "репарационного кредита" с использованием замороженных российских активов.

Об этом украинский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, сейчас настало время позволить в полной мере использовать замороженные активы России для поддержки Украины.

По его словам, есть как минимум пять причин, по которым этот шаг необходимо сделать именно сейчас.

В частности, как указал Сибига, хозяин Кремля Владимир Путин "считает, что Европа раздроблена и слаба".

"Он рассчитывает, что европейская поддержка Украины постепенно ослабнет. Наоборот, этот шаг сорвет его планы и заставит его пересчитать свои силы", – добавил он.

Кроме того, убежден Сибига, "это решение укрепит суверенитет, самостоятельность и единство Европы как мощной геополитической силы".

"Оно продемонстрирует всем, что угроза долгосрочному миру и безопасности Европы путем нападения на суверенную европейскую страну имеет свою цену", – отметил глава МИД Украины.

Также Сибига подчеркнул, что этот шаг позволит Европе обеспечить долгосрочную поддержку Украины, повысить самостоятельность нашей страны и поднять моральный дух украинского народа в тот момент, когда это наиболее необходимо.

"В-четвертых, это вопрос справедливости: в первую очередь за нанесенный ущерб должен платить агрессор, а не европейские налогоплательщики. Нет ничего более справедливого. Этот шаг также послужит уроком для всех потенциальных агрессоров во всем мире: агрессия не приносит вознаграждения, наоборот, вы заплатите за свои действия", – заявил он.

И напоследок Сибига подчеркнул, что решение о полном использовании замороженных активов России не помешает мирному процессу, а, наоборот, укрепит украинскую позицию за столом переговоров и стимулирует мирный процесс, усилив давление на Россию и изменив расчеты Москвы.

В ЕС заявили, что не планируют принимать это решение без согласия Бельгии, хотя для этого достаточно квалифицированного большинства голосов государств-членов.

12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок – чтобы не допустить в будущем их размораживания из-за вето таких стран, как Венгрия.

Россия со своей стороны начала дополнительное "запугивание" Бельгии и требует в российском суде от бельгийского Euroclear почти 230 млрд долларов.

