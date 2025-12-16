Чоловіка, який скоїв наїзд на натовп фанатів у Ліверпулі, засудили до 21 року ув'язнення

Британець, який травмував понад 130 осіб, врізавшись на своєму автомобілі в натовп уболівальників футбольного клубу "Ліверпуль" під час параду на честь перемоги в Прем'єр-лізі в травні, був засуджений у вівторок до 21,5 років тюремного ув'язнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За словами прокурорів, Пол Дойл в'їхав у натовп уболівальників, збивши дорослих і дітей, які відскочили від його автомобіля або були затягнуті під нього, просто тому, що втратив самоконтроль.

54-річний чоловік минулого місяця визнав себе винним у звинуваченнях, що включали дев'ять випадків умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і 17 випадків спроби заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, у перший день судового розгляду.

У понеділок прокурор Пол Гріні заявив, що Дойл був "людиною в стані люті, яку повністю охопив гнів", коли він навмисно наїхав на радісних уболівальників, травмувавши 134 особи, серед яких було вісім дітей.

Його адвокат Саймон Чока заявив в суді: "Обвинувачений жахнувся від того, що він зробив... він кається, соромиться і глибоко шкодує про всіх, хто постраждав або зазнав болю".

Суддя заявив у суді в понеділок, що близько мільйона людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати 20-й титул чемпіона Англії, який завоював "Ліверпуль", і подивитися на парад відкритого автобуса з командою та її персоналом, які везли трофей Прем'єр-ліги.

Дойл поїхав до центру міста, щоб забрати друзів, які були на параді, і за 77 секунд, близько 18:00, врізався в натовп, кричачи, лаючись і сигналячи.

Однією з постраждалих стала українка Анна Білоноженко, якій знадобилася операція через перелом коліна. Вона виїхала з України до Великої Британії в 2024 році.

Інші люди, які потрапили в цю ситуацію, описали довгострокові наслідки для себе та своїх близьких, сказавши, що вони не можуть працювати, піклуватися про свої сім'ї, перебувати в місцях скупчення людей або дивитися матчі "Ліверпуля".

На початку травня у Парижі після півфіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Арсеналом" (2:1) автомобіль протаранив кількох уболівальників, які святкували вихід французького клубу у фінал – авто потім знайшли спаленим.