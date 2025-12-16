Мужчину, совершившего наезд на толпу фанатов в Ливерпуле, приговорили к 21 году заключения

Британец, который травмировал более 130 человек, врезавшись на своем автомобиле в толпу болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль" во время парада в честь победы в Премьер-лиге в мае, был приговорен во вторник к 21,5 годам тюремного заключения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По словам прокуроров, Пол Дойл въехал в толпу болельщиков, сбив взрослых и детей, которые отскочили от его автомобиля или были затянуты под него, просто потому, что потерял самоконтроль.

54-летний мужчина в прошлом месяце признал себя виновным в обвинениях, включавших девять случаев умышленного причинения тяжких телесных повреждений и 17 случаев попытки причинения тяжких телесных повреждений, в первый день судебного разбирательства.

В понедельник прокурор Пол Грини заявил, что Дойл был "человеком в состоянии ярости, которого полностью охватил гнев", когда он намеренно наехал на ликующих болельщиков, травмировав 134 человека, среди которых было восемь детей.

Его адвокат Саймон Чока заявил в суде: "Обвиняемый ужаснулся от того, что он сделал... он раскаивается, стыдится и глубоко сожалеет обо всех, кто пострадал или испытал боль".

Судья заявил в суде в понедельник, что около миллиона человек вышли на улицы, чтобы отпраздновать 20-й титул чемпиона Англии, который завоевал "Ливерпуль", и посмотреть на парад открытого автобуса с командой и ее персоналом, которые везли трофей Премьер-лиги.

Дойл поехал в центр города, чтобы забрать друзей, которые были на параде, и через 77 секунд, около 18:00, врезался в толпу, крича, ругаясь и сигналя.

Одной из пострадавших стала украинка Анна Белоноженко, которой понадобилась операция из-за перелома колена. Она уехала из Украины в Великобританию в 2024 году.

Другие люди, которые попали в эту ситуацию, описали долгосрочные последствия для себя и своих близких, сказав, что они не могут работать, заботиться о своих семьях, находиться в местах скопления людей или смотреть матчи "Ливерпуля".

В начале мая в Париже после полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Арсеналом" (2:1) автомобиль протаранил нескольких болельщиков, которые праздновали выход французского клуба в финал – авто потом нашли сожженным.