Канада на "Рамштайні" оголосила про виділення $36 млн на дрони для України

Міністр оборони Канади Девід Макгінті в ході 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") оголосив про виділення додаткових 50 мільйонів канадських доларів (понад 36 мільйонів доларів США) на підтримку українських збройних сил.

Про це йдеться в заяві уряду Канади, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, на "Рамштайні" Макгінті оголосив, що Канада виділить додатково 50 мільйонів доларів "коаліції дронів".

В уряді розповіли, що в рамках цієї коаліції "Канада продовжує вивчати можливості розширення цієї допомоги на підтримку безпілотних систем України".

"Ці внески доповнюють надання Канадою передових можливостей, включаючи понад 296 мільйонів доларів на оптичні та інфрачервоні системи візуалізації та наведення, виділені з 2022 року. На сьогодні поставлено 140 одиниць, і ще 18 очікується в найближчі місяці", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Канада продовжить надавати техніку Україні, включаючи двигуни до ракет AIM-7 і AIM-9 та допоміжне обладнання. Поставки в Україну розпочнуться на початку 2026 року.

Макгінті також нагадав про внесок Канади в розмірі 200 мільйонів доларів в рамках ініціативи PURL. Цей пакет, вартістю приблизно 500 мільйонів доларів США, передбачає закупівлю в США для України систем протиповітряної оборони, боєприпасів та іншого обладнання.

"Канада залишається непохитною у своїй відданості Україні, але ми не можемо самостійно подолати ці виклики. Працюючи разом з нашими союзниками та партнерами в рамках багатосторонніх ініціатив, ми можемо задовольнити нагальні потреби України та зміцнити її обороноздатність. Разом ми прагнемо сприяти безпеці та стабільності в регіоні до 2026 року", – підкреслив міністр.

Крім того, на "Рамштайні" міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про найбільшу однорічну інвестицію в 600 млн фунтів на посилення протиповітряної оборони України.

Своєю чергою очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про наміри передати Україні ракети Sidewinder для посилення протиповітряної оборони.