Канада на "Рамштайне" объявила о выделении $36 млн на дроны для Украины

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти в ходе 32-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") объявил о выделении дополнительных 50 миллионов канадских долларов (более 36 миллионов долларов США) на поддержку украинских вооруженных сил.

Об этом говорится в заявлении правительства Канады, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, на "Рамштайне" Макгинти объявил, что Канада выделит дополнительно 50 миллионов долларов "коалиции дронов".

В правительстве рассказали, что в рамках этой коалиции "Канада продолжает изучать возможности расширения этой помощи в поддержку беспилотных систем Украины".

"Эти взносы дополняют предоставление Канадой передовых возможностей, включая более 296 миллионов долларов на оптические и инфракрасные системы визуализации и наведения, выделенные с 2022 года. На сегодняшний день поставлено 140 единиц, и еще 18 ожидается в ближайшие месяцы", – говорится в сообщении.

Кроме того, Канада продолжит предоставлять технику Украине, включая двигатели к ракетам AIM-7 и AIM-9 и вспомогательное оборудование. Поставки в Украину начнутся в начале 2026 года.

Макгинти также напомнил о вкладе Канады в размере 200 миллионов долларов в рамках инициативы PURL. Этот пакет, стоимостью примерно 500 миллионов долларов США, предусматривает закупку в США для Украины систем противовоздушной обороны, боеприпасов и другого оборудования.

"Канада остается непоколебимой в своей приверженности Украине, но мы не можем самостоятельно преодолеть эти вызовы. Работая вместе с нашими союзниками и партнерами в рамках многосторонних инициатив, мы можем удовлетворить насущные потребности Украины и укрепить ее обороноспособность. Вместе мы стремимся способствовать безопасности и стабильности в регионе до 2026 года", – подчеркнул министр.

Кроме того, на "Рамштайне" министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил о крупнейшей однолетней инвестиции в 600 млн фунтов на усиление противовоздушной обороны Украины.

В свою очередь глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил о намерении передать Украине ракеты Sidewinder для усиления противовоздушной обороны.