У британському уряді відхрестились від позову Трампа проти BBC

Британський уряд вважає, що судовий спір між президентом США Дональдом Трампом і британським мовником BBC має бути врегульований сторонами без його втручання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PA Media.

Речник премʼєр-міністра Британії сказав, що у BBC наполягають на відсутності підстав звинувачувати мовник у наклепі, "але це питання мають вирішувати вони та їхні юридичні команди".

"Як ми вже заявляли раніше, ми завжди будемо захищати принцип сильного, незалежного BBC як надійного та авторитетного національного мовника, який повідомляє новини без страху та упередженості", – сказав речник.

"Але, як ми також неодноразово заявляли, надзвичайно важливо, щоб вони діяли з метою збереження довіри, швидко виправляючи помилки, коли вони трапляються", – додав він.

У британського премʼєра відмовились коментувати, чи будуть використовуватись гроші платників ліцензійного збору BBC для потенційного врегулювання справи.

Речник уточнив, що між премʼєром Британії Кіром Стармером і президентом США не було жодних розмов з моменту оприлюднення новини про подання позову.

Позов Трампа проти BBC стосується редагування його промови від 6 січня 2021 року в документальному фільмі програми Panorama. Згідно з судовими документами, поданими у Флориді, Трамп звинуватив телекомпанію в наклепі та порушенні закону про торговельні практики.

Британська телерадіокомпанія BBC заявила у вівторок, що буде оскаржувати позов американського президента Дональда Трампа.