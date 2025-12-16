Укр Рус Eng

Британська BBC буде оскаржувати позов Трампа

Новини — Вівторок, 16 грудня 2025, 13:43 — Уляна Кричковська

Британська телерадіокомпанія BBC заявила у вівторок, що буде оскаржувати позов американського президента Дональда Трампа.

Про це заявив представник BBC, передає "Європейська правда".

Позов Трампа проти BBC стосується редагування його промови від 6 січня 2021 року в документальному фільмі програми Panorama.

Згідно з судовими документами, поданими у Флориді, Трамп звинуватив телекомпанію в наклепі та порушенні закону про торговельні практики.

Попри те, що BBC вибачилася перед Трампом минулого місяця, він вимагає відшкодування збитків у розмірі не менше $5 млрд за "наклеп", а також подав позов на $5 млрд за нібито порушення закону про торговельну практику. 

"Як ми вже заявляли раніше, ми будемо захищатися в цій справі. Ми не будемо надавати подальших коментарів щодо поточного судового розгляду", – заявив представник британської телерадіокомпанії.

Зазначимо, Трамп, який повернувся до Білого дому в січні після перемоги на президентських виборах, подав низку позовів проти ЗМІ, звинувачуючи їх у наклепі.

Наприкінці листопада Федеральний апеляційний суд США підтвердив відхилення позову, поданого Трампом проти CNN за те, що телеканал назвав його твердження про фальсифікацію президентських виборів 2020 року "великою брехнею".

Трамп США Велика Британія
