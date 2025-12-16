Британська BBC буде оскаржувати позов Трампа

Британська телерадіокомпанія BBC заявила у вівторок, що буде оскаржувати позов американського президента Дональда Трампа.

Про це заявив представник BBC, передає "Європейська правда".

Позов Трампа проти BBC стосується редагування його промови від 6 січня 2021 року в документальному фільмі програми Panorama.

Згідно з судовими документами, поданими у Флориді, Трамп звинуватив телекомпанію в наклепі та порушенні закону про торговельні практики.

Попри те, що BBC вибачилася перед Трампом минулого місяця, він вимагає відшкодування збитків у розмірі не менше $5 млрд за "наклеп", а також подав позов на $5 млрд за нібито порушення закону про торговельну практику.

"Як ми вже заявляли раніше, ми будемо захищатися в цій справі. Ми не будемо надавати подальших коментарів щодо поточного судового розгляду", – заявив представник британської телерадіокомпанії.

Зазначимо, Трамп, який повернувся до Білого дому в січні після перемоги на президентських виборах, подав низку позовів проти ЗМІ, звинувачуючи їх у наклепі.

Наприкінці листопада Федеральний апеляційний суд США підтвердив відхилення позову, поданого Трампом проти CNN за те, що телеканал назвав його твердження про фальсифікацію президентських виборів 2020 року "великою брехнею".