В британском правительстве открестились от иска Трампа против BBC

Британское правительство считает, что судебный спор между президентом США Дональдом Трампом и британским вещателем BBC должен быть урегулирован сторонами без его вмешательства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании сказал, что в BBC настаивают на отсутствии оснований обвинять вещателя в клевете, "но этот вопрос должны решать они и их юридические команды".

"Как мы уже заявляли ранее, мы всегда будем защищать принцип сильной, независимой BBC как надежного и авторитетного национального вещателя, который сообщает новости без страха и предвзятости", – сказал пресс-секретарь.

"Но, как мы также неоднократно заявляли, чрезвычайно важно, чтобы они действовали с целью сохранения доверия, быстро исправляя ошибки, когда они случаются", – добавил он.

В британском премьер-министре отказались комментировать, будут ли использоваться деньги плательщиков лицензионного сбора BBC для потенциального урегулирования дела.

Спикер уточнил, что между премьером Великобритании Киром Стармером и президентом США не было никаких разговоров с момента обнародования новости о подаче иска.

Иск Трампа против BBC касается редактирования его речи от 6 января 2021 года в документальном фильме программы Panorama. Согласно судебным документам, поданным во Флориде, Трамп обвинил телекомпанию в клевете и нарушении закона о торговых практиках.

Британская телерадиокомпания BBC заявила во вторник, что будет оспаривать иск американского президента Дональда Трампа.