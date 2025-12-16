Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів виділяти щонайменше 0,25% ВВП для України

Міністр оборони Денис Шмигаль звернувся до партнерів у межах 32-го засідання у форматі "Рамштайн" із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України.

Про це очільник оборонного відомства написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Міністр висловив вдячність за підтримку у 2025-му, який став рекордним роком за обсягом допомоги.

"Якщо усі зобов’язання буде виконано, нам вдасться залучити 45 мільярдів доларів – більше, ніж у будь-якому році від початку повномасштабної війни", – зазначив він.

Шмигаль нагадав, що загальний обсяг оборонних потреб України у 2026 році становить $120 млрд. Україна може покрити половину цієї суми власними ресурсами, але $60 млрд має надійти від партнерів.

Також в ході засідання Шмигаль розповів партнерами про пріоритети України.

"Стабільне та прогнозоване фінансування оборони України. Саме тому звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України", – зазначив міністр.

Шмигаль наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України. Також необхідна підтримка українського виробництва дронів та інших зразків озброєння, які довели ефективність на полі бою; постачання боєприпасів, зокрема далекобійних.

Окремо Шмигаль наголосив на важливості механізму PURL. За його словами, цей ключовий елемент співпраці між Європою і США має надалі отримувати фінансування.

Він підкреслив, що Україна залишається відданою відновленню миру, однак для його досягнення треба посилювати тиск на агресора, обмежувати його ресурси та розширювати оборонні спроможності України.

Крім того, на "Рамштайні" міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про найбільшу однорічну інвестицію в 600 млн фунтів на посилення протиповітряної оборони України.

Своєю чергою очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про наміри передати Україні ракети Sidewinder для посилення протиповітряної оборони.