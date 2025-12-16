Шмыгаль на "Рамштайне" призвал партнеров выделять не менее 0,25% ВВП для Украины

Министр обороны Денис Шмыгаль обратился к партнерам в рамках 32-го заседания в формате "Рамштайн" с предложением направлять не менее 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины.

Об этом глава оборонного ведомства написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Министр также выразил благодарность за поддержку в 2025 году, который стал рекордным годом по объему помощи.

"Если все обязательства будут выполнены, нам удастся привлечь 45 миллиардов долларов – больше, чем в любом году с начала полномасштабной войны", – отметил он.

Шмыгаль напомнил, что общий объем оборонных потребностей Украины в 2026 году составляет $120 млрд. Украина может покрыть половину этой суммы собственными ресурсами, но $60 млрд должны поступить от партнеров.

Также в ходе заседания Шмыгаль рассказал партнерам о приоритетах Украины.

"Стабильное и прогнозируемое финансирование обороны Украины. Именно поэтому обратился к партнерам с предложением направлять не менее 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины", – отметил министр.

Шмыгаль подчеркнул важность усиления противовоздушной обороны Украины. Также необходима поддержка украинского производства дронов и других образцов вооружения, которые доказали эффективность на поле боя; поставки боеприпасов, в частности дальнобойных.

Отдельно Шмыгаль подчеркнул важность механизма PURL. По его словам, этот ключевой элемент сотрудничества между Европой и США должен и в дальнейшем получать финансирование.

Он подчеркнул, что Украина остается приверженной восстановлению мира, однако для его достижения необходимо усиливать давление на агрессора, ограничивать его ресурсы и расширять оборонные возможности Украины.

Кроме того, на "Рамштайне" министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил о крупнейшей однолетней инвестиции в 600 млн фунтов на усиление противовоздушной обороны Украины.

В свою очередь глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил о намерениях передать Украине ракеты Sidewinder для усиления противовоздушной обороны.