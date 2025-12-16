Премʼєр Естонії розповів, які заходи ЄС обговорює для протидії "тіньовому флоту" РФ

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал у вівторок сказав, що країни Європейського Союзу обговорюють низку нових заходів проти "тіньового флоту" Росії, щоб ще більше обмежити обхід нею санкцій проти нафти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Під час розмови з журналістами у вівторок у Гельсінкі Міхал сказав, що серед заходів, які обговорюються на рівні ЄС проти "тіньового флоту", є "торговельна політика, візова політика", а також "відмова в наданні послуг" державам прапора суден "тіньового флоту".

Естонський премʼєр сказав, що, за приблизними оцінками, "трохи менше половини військового бюджету Путіна надходить від "тіньового флоту".

"Естонія активно супроводжує ці судна, вимагає документації, іноді затримує їх. Але питання в тому, чи можемо ми зробити більше? Відповідь – так", – додав він.

У листопаді міністри закордонних справ ЄС домовилися працювати над введенням додаткових обмежувальних заходів щодо так званого "тіньового флоту" танкерів, що транспортують російську нафту.

У понеділок ЄС застосував санкції до відомого пакистанського нафтового магната та впливового азербайджанського торговця в межах останнього раунду заходів, спрямованих проти Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейський Союз вирішив запроваджувати санкції щодо суден "тіньового флоту", які перевозять російську нафту, окремо від санкційних пакетів.