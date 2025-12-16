Премьер Эстонии назвал меры, обсуждаемые ЕС для противодействия "теневому флоту" РФ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал во вторник сказал, что страны Европейского Союза обсуждают ряд новых мер против "теневого флота" России, чтобы еще больше ограничить обход ею санкций против нефти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Во время беседы с журналистами во вторник в Хельсинки Михал сказал, что среди мер, которые обсуждаются на уровне ЕС против "теневого флота", есть "торговая политика, визовая политика", а также "отказ в предоставлении услуг" государствам флага судов "теневого флота".

Эстонский премьер сказал, что, по приблизительным оценкам, "немногим менее половины военного бюджета Путина поступает от "теневого флота".

"Эстония активно сопровождает эти суда, требует документации, иногда задерживает их. Но вопрос в том, можем ли мы сделать больше? Ответ – да", – добавил он.

В ноябре министры иностранных дел ЕС договорились работать над введением дополнительных ограничительных мер в отношении так называемого "теневого флота" танкеров, транспортирующих российскую нефть.

В понедельник ЕС применил санкции к известному пакистанскому нефтяному магнату и влиятельному азербайджанскому торговцу в рамках последнего раунда мер, направленных против России.

Как сообщала "Европейская правда", Европейский Союз решил вводить санкции в отношении судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть, отдельно от санкционных пакетов.