Глава апарату Білого дому наробила галасу заявами про Маска і Венса
У Білому домі звинуватили журнал Vanity Fair у перекручуванні слів глави апарату Сьюзі Вайлз у матеріалі, опублікованому у вівторок, де вона критично відгукується про мільярдера Ілона Маска та віцепрезидента Джей Ді Венса.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Опублікований у вівторок матеріалі Vanity Fair (під пейволом), як стверджується, ґрунтується на майже року спілкування журналістів із Вайлз, де вона висловила низку відвертих і часом критичних зауважень про найближче оточення Дональда Трампа.
Серед іншого, Вайлз назвала Маска "затятим" споживачем кетаміну і припустила, що він "вживав мікродози", коли поділився дописом на X із твердженням, що працівники державного сектору відповідальні за мільйони вбитих під час правління Адольфа Гітлера, Йосипа Сталіна та Мао Цзедуна.
Водночас глава апарату Білого дому сказала, що не має інформації з перших рук про вживання ним будь-яких наркотиків.
У матеріалі Vanity Fair стверджується, що Вайлз назвала віцепрезидента Джей Ді Венса "прихильником теорій змови", а главу бюджетного управління Білого дому Расса Воута "абсолютним праворадикальним фанатиком".
Вона також розкритикувала генеральну прокурорку Пем Бонді за її роботу з документами, що стосуються справи фінансиста Джеффрі Епштейна.
На цьому тлі сама Вайлз порушила багатомісячне мовчання на X і у своєму дописі назвала статтю Vanity Fair "нечесно сфабрикованою нападкою на мене, найкращого президента, співробітників Білого дому та Кабінету міністрів в історії".
"Було проігноровано важливий контекст, а більшість того, що я та інші говорили про команду та президента, було вилучено зі статті. Після прочитання я припускаю, що це було зроблено з метою створити надзвичайно хаотичну та негативну картину про президента та нашу команду", – додала вона.
З дописами на підтримку Вайлз виступили і решта членів адміністрації президента США.
Нагадаємо, керівниця апарату Білого дому має значний вплив на ухвалення рішень у Білому домі.
