Глава апарату Білого дому наробила галасу заявами про Маска і Венса

У Білому домі звинуватили журнал Vanity Fair у перекручуванні слів глави апарату Сьюзі Вайлз у матеріалі, опублікованому у вівторок, де вона критично відгукується про мільярдера Ілона Маска та віцепрезидента Джей Ді Венса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Опублікований у вівторок матеріалі Vanity Fair (під пейволом), як стверджується, ґрунтується на майже року спілкування журналістів із Вайлз, де вона висловила низку відвертих і часом критичних зауважень про найближче оточення Дональда Трампа.

Серед іншого, Вайлз назвала Маска "затятим" споживачем кетаміну і припустила, що він "вживав мікродози", коли поділився дописом на X із твердженням, що працівники державного сектору відповідальні за мільйони вбитих під час правління Адольфа Гітлера, Йосипа Сталіна та Мао Цзедуна.

Водночас глава апарату Білого дому сказала, що не має інформації з перших рук про вживання ним будь-яких наркотиків.

У матеріалі Vanity Fair стверджується, що Вайлз назвала віцепрезидента Джей Ді Венса "прихильником теорій змови", а главу бюджетного управління Білого дому Расса Воута "абсолютним праворадикальним фанатиком".

Вона також розкритикувала генеральну прокурорку Пем Бонді за її роботу з документами, що стосуються справи фінансиста Джеффрі Епштейна.

На цьому тлі сама Вайлз порушила багатомісячне мовчання на X і у своєму дописі назвала статтю Vanity Fair "нечесно сфабрикованою нападкою на мене, найкращого президента, співробітників Білого дому та Кабінету міністрів в історії".

"Було проігноровано важливий контекст, а більшість того, що я та інші говорили про команду та президента, було вилучено зі статті. Після прочитання я припускаю, що це було зроблено з метою створити надзвичайно хаотичну та негативну картину про президента та нашу команду", – додала вона.

З дописами на підтримку Вайлз виступили і решта членів адміністрації президента США.

Нагадаємо, керівниця апарату Білого дому має значний вплив на ухвалення рішень у Білому домі.

