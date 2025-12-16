Глава аппарата Белого дома наделала шума заявлениями о Маске и Венсе

В Белом доме обвинили журнал Vanity Fair в искажении слов главы аппарата Сьюзи Уэйлз в материале, опубликованном во вторник, где она критически отзывается о миллиардере Илоне Маске и вице-президенте Джей Ди Венсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Опубликованный во вторник материал Vanity Fair (под пейволом), как утверждается, основан на почти году общения журналистов с Уэйлз, где она высказала ряд откровенных и порой критических замечаний о ближайшем окружении Дональда Трампа.

Среди прочего, Уайлз назвала Маска "ярым" потребителем кетамина и предположила, что он "употреблял микродозы", когда поделился постом на X с утверждением, что работники государственного сектора ответственны за миллионы убитых во время правления Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна.

В то же время глава аппарата Белого дома сказала, что не имеет информации из первых рук об употреблении им каких-либо наркотиков.

В материале Vanity Fair утверждается, что Уайлз назвала вице-президента Джей Ди Венса "сторонником теорий заговора", а главу бюджетного управления Белого дома Расса Воута "абсолютным праворадикальным фанатиком".

Она также раскритиковала генерального прокурора Пэм Бонди за ее работу с документами, касающимися дела финансиста Джеффри Эпштейна.

На этом фоне сама Уайлз нарушила многомесячное молчание на X и в своем посте назвала статью Vanity Fair "нечестно сфабрикованной нападкой на меня, лучшего президента, сотрудников Белого дома и Кабинета министров в истории".

"Был проигнорирован важный контекст, а большая часть того, что я и другие говорили о команде и президенте, была удалена из статьи. После прочтения я предполагаю, что это было сделано с целью создать чрезвычайно хаотичную и негативную картину о президенте и нашей команде", – добавила она.

С постами в поддержку Уэйлз выступили и остальные члены администрации президента США.

Напомним, руководительница аппарата Белого дома имеет значительное влияние на принятие решений в Белом доме.

Больше о ней можно прочитать здесь.