Фінляндія і Польща очолять зусилля щодо захисту східного флангу НАТО від агресії РФ

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про роботу над створенням ініціативи щодо протидії агресивним намірам Росії на східному фланзі НАТО.

Заяву фінського прем’єра наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Як розповів Орпо, всі країни-члени НАТО приєднатися до цієї ініціативи і це буде вітатися.

У вівторок у Гельсінки відбувся саміт країн східного флангу ЄС, на який були запрошені представники восьми країн, що безпосередньо межують з Росією: Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Фінляндії, Болгарії та Румунії.

Зокрема, фінський прем’єр розповів, що під час зустрічі було домовлено, що ці країни продовжуватимуть працювати над спільною концепцією флагманського проекту, зосередженого на обороні східного флангу.

"Я з радістю оголошую, що Фінляндія готова взяти на себе роль провідної країни разом з Польщею та іншими країнами східного флангу ЄС, створюючи нашу власну гвардію", – сказав він.

Своєю чергою прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що "Європа нарешті зрозуміла, що захист її східного кордону є нашою спільною відповідальністю".

"Це не тільки обов'язок Польщі, Фінляндії чи Литви. Це спільне європейське завдання і спільна європейська відповідальність", – підкреслив він.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Річард Найтон попередив, що його країна повинна краще підготуватися до відбиття загрози конфлікту, особливо з боку Росії.

Своюю чергою нова глава розвідувального відомства Великої Британії MI6 Блейз Метревелі зазначила, що світ "зараз є більш небезпечним і суперечливим, ніж був протягом десятиліть", і як наслідок Європа опинилась "в просторі між миром і війною".