Финляндия и Польша возглавят усилия по защите восточного фланга НАТО от агрессии РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о работе над созданием инициативы по противодействию агрессивным намерениям России на восточном фланге НАТО.

Заявление финского премьера приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Как рассказал Орпо, все страны-члены НАТО могут присоединиться к этой инициативе, и это будет приветствоваться.

Во вторник в Хельсинки состоялся саммит стран восточного фланга ЕС, на который были приглашены представители восьми стран, непосредственно граничащих с Россией: Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции, Финляндии, Болгарии и Румынии.

В частности, финский премьер рассказал, что во время встречи было договорено, что эти страны будут продолжать работать над общей концепцией флагманского проекта, сосредоточенного на обороне восточного фланга.

"Я с радостью объявляю, что Финляндия готова взять на себя роль ведущей страны вместе с Польшей и другими странами восточного фланга ЕС, создавая нашу собственную гвардию", – сказал он.

В свою очередь премьер Польши Дональд Туск заявил, что "Европа наконец поняла, что защита ее восточной границы является нашей общей ответственностью".

"Это не только обязанность Польши, Финляндии или Литвы. Это общая европейская задача и общая европейская ответственность", – подчеркнул он.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Ричард Нейтон предупредил, что его страна должна лучше подготовиться к отражению угрозы конфликта, особенно со стороны России.

В свою очередь новая глава разведывательного ведомства Великобритании MI6 Блейз Метревели отметила, что мир "сейчас является более опасным и противоречивым, чем был на протяжении десятилетий", и как следствие Европа оказалась "в пространстве между миром и войной".