Українки постраждали внаслідок ДТП у Словаччині

Унаслідок аварії автобуса вночі у вівторок двоє громадянок України зазнали легких поранень.

Як пише "Європейська правда", про це журналістам повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

У МЗС із посиланням на консула посольства у Словаччині повідомили, що близько 3:00 на автомагістралі D1 у напрямку Братислави сталося ДТП за участю автобуса з українською реєстрацією, який перевозив пасажирів з України.

"Через несприятливі погодні умови автобус з’їхав з дороги та перекинувся на бік. В автобусі перебувало 10 пасажирів та двоє водіїв, усі – громадяни України", – додало відомство.

Унаслідок ДТП, за даними словацьких правоохоронців, двох жінок доправили до найближчих лікарень з легкими травмами, решта пасажирів продовжила поїздку альтернативним транспортом.

"За фактом ДТП розпочато розслідування. Згідно з інформацією поліції, водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат", – повідомило МЗС.

6 липня між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар в Угорщині сталася аварія за участі пасажирського автобуса української реєстрації. Спершу повідомлялось про 19 постраждалих, серед яких 17 неповнолітніх неповнолітніх.

Нагадаємо, 30 червня потрапив у ДТП український автобус в Румунії, постраждала одна українка та пасажири румунського мікроавтобуса, де одна людина загинула.