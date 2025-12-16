Украинки пострадали в результате ДТП в Словакии

В результате аварии автобуса ночью во вторник две гражданки Украины получили легкие ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В МИД со ссылкой на консула посольства в Словакии сообщили, что около 3:00 на автомагистрали D1 в направлении Братиславы произошло ДТП с участием автобуса с украинской регистрацией, который перевозил пассажиров из Украины.

"Из-за неблагоприятных погодных условий автобус съехал с дороги и перевернулся на бок. В автобусе находились 10 пассажиров и двое водителей, все – граждане Украины", – добавило ведомство.

В результате ДТП, по данным словацких правоохранителей, две женщины были доставлены в ближайшие больницы с легкими травмами, остальные пассажиры продолжили поездку альтернативным транспортом.

"По факту ДТП начато расследование. Согласно информации полиции, водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат", – сообщило МИД.

6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар в Венгрии произошла авария с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. Сначала сообщалось о 19 пострадавших, среди которых 17 несовершеннолетних.

Напомним, 30 июня попал в ДТП украинский автобус в Румынии, пострадала одна украинка и пассажиры румынского микроавтобуса, где один человек погиб.