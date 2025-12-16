Україна та Польща обговорили план пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік

Представники України та Польщі під час робочої зустрічі у вівторок обговорили план і засади пошукових та ексгумаційних робіт на території обох країн у наступному році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство культури України.

Зазначається, що у вівторок відбулось засідання українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті, під час якої сторони напрацювали плани і засади подальшої роботи на наступний рік – "зокрема стосовно ексгумаційних та пошукових робіт як на території України, так і на території Республіки Польща".

"Українська сторона передала польським колегам "Пропозиції стосовно проведення пошукових та ексгумаційних досліджень в Україні в умовах правового режиму воєнного стану та в Республіці Польща", – йдеться в повідомленні.

У спільному комюніке, ухваленому учасниками робочої групи, уточнюється, що в Україні планується продовжити роботи на місці колишнього села Пужники та у Львові (на території колишнього села Голоско), а на території Польщі – у Юречковій.

"На 2026 рік заплановано також пошуки та ексгумації з українського боку: в Углах, а також на території колишніх сіл Гута Пеняцька та Острівки. Відповідні дозволи у цій справі були підтверджені. У Польщі аналогічні роботи заплановано в Сагрині та Ласкові", – йдеться в комюніке.

Як відомо, питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею.

На початку жовтня посол України у Польщі Василь Боднар говорив, що Україна невдовзі видасть нові дозволи на пошук та ексгумацію жертв Волинської трагедії.

У листопаді польські ЗМІ повідомляли, що українська сторона нібито гальмує схвалення дозволів на ексгумацію жертв Волинської трагедії, які їй скерувала Польща.