Украина и Польша обсудили план поисково-эксгумационных работ на 2026 год

Представители Украины и Польши во время рабочей встречи во вторник обсудили план и основы поисковых и эксгумационных работ на территории обеих стран в следующем году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство культуры Украины.

Отмечается, что во вторник состоялось заседание украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти, в ходе которого стороны разработали планы и основы дальнейшей работы на следующий год – "в частности, в отношении эксгумационных и поисковых работ как на территории Украины, так и на территории Республики Польша".

"Украинская сторона передала польским коллегам "Предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований в Украине в условиях правового режима военного положения и в Республике Польша", – говорится в сообщении.

В совместном коммюнике, принятом участниками рабочей группы, уточняется, что в Украине планируется продолжить работы на месте бывшего села Пужники и во Львове (на территории бывшего села Голоско), а на территории Польши – в Юречкевой.

"На 2026 год запланированы также поиски и эксгумации с украинской стороны: в Углах, а также на территории бывших сел Гута Пеняцкая и Островки. Соответствующие разрешения в этом деле были подтверждены. В Польше аналогичные работы запланированы в Сагрине и Ласкове", – говорится в коммюнике.

Как известно, вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей.

В начале октября посол Украины в Польше Василий Боднар говорил, что Украина вскоре выдаст новые разрешения на поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии.

В ноябре польские СМИ сообщали, что украинская сторона якобы тормозит одобрение разрешений на эксгумацию жертв Волынской трагедии, которые ей направила Польша.