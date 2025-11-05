Польські ЗМІ кажуть, що Україна гальмує переговори щодо ексгумацій

Українська сторона нібито гальмує схвалення дозволів на ексгумацію жертв Волинської трагедії, які їй скерувала Польща.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила польська радіостанція RMF FM із посиланням на проінформовані джерела.

За інформацією RMF FM, з початку року Польський інститут національної пам'яті подав 26 заяв про дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії, але Україна нібито дала згоду лише на одну ексгумацію – у місті Мостиська на Львівщині.

За словами співрозмовників RMF FM, цього року є шанс на дозвіл нібито лише на ексгумацію другого масового поховання в селі Пужники Івано-Франківської області (перепоховання першого відбулось у вересні).

"Українська сторона зволікає з засіданням міжвідомчої комісії, яка могла б ухвалити рішення з цього питання", – стверджується в матеріалі.

Там додають, що запити Польського інституту національної памʼяті дійсні лише протягом року, і якщо до цього часу Україна не ухвалить рішення, інститут "буде змушений подати нові заяви, що подовжить всю процедуру".

Що стосується виданим дозволом на роботи в селі Угли Рівненської області, то співрозмовники RMF FM стверджують, що пошукові роботи будуть проводитися нібито тільки українським підприємством без співпраці з польською стороною.

Як відомо, питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею.

На початку жовтня посол України у Польщі Василь Боднар говорив, що Україна невдовзі видасть нові дозволи на пошук та ексгумацію жертв Волинської трагедії.