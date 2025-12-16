Саркозі загрожує ще один суд у справі, за яку він ненадовго потрапив за ґрати

Французькі прокурори вимагають, щоб колишній президент Ніколя Саркозі постав перед судом за звинуваченнями, пов'язаними з імовірним корупційним фінансуванням виборчої кампанії в Лівії, що призвело до його нетривалого ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

У вівторок Національна фінансова прокуратура Франції подала клопотання, щоб Саркозі постав перед судом за звинуваченнями в тому, що він, його дружина Карла Бруні та інші особи брали участь у змові з метою переконати підозрюваного відкликати свідчення проти експрезидента.

Ідеться про свідчення у справі про фінансування виборчої кампанії Саркозі, пов'язане з режимом покійного лівійського лідера Муаммара Каддафі. У цій справі експрезидент Франції вже був засуджений у вересні 2025 року.

Рішення про проведення судового розгляду остаточно ухвалить слідчий суддя.

Ніколя Саркозі з кінця жовтня утримувався у паризькій в'язниці "Ля Санте" після засудження у справі про фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії.

10 листопада суд задовольнив прохання Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції.

