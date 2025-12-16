Саркози грозит еще один суд по делу, за которое он ненадолго попал за решетку

Французские прокуроры требуют, чтобы бывший президент Николя Саркози предстал перед судом по обвинениям, связанным с вероятным коррупционным финансированием избирательной кампании в Ливии, что привело к его непродолжительному заключению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Во вторник Национальная финансовая прокуратура Франции подала ходатайство, чтобы Саркози предстал перед судом по обвинениям в том, что он, его жена Карла Бруни и другие лица участвовали в сговоре с целью убедить подозреваемого отозвать показания против экс-президента.

Речь идет о показаниях по делу о финансировании избирательной кампании Саркози, связанном с режимом покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи. По этому делу экс-президент Франции уже был осужден в сентябре 2025 года.

Решение о проведении судебного разбирательства окончательно примет следственный судья.

Николя Саркози с конца октября удерживался в парижской тюрьме "Ля Санте" после осуждения по делу о финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.

10 ноября суд удовлетворил просьбу Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции.

