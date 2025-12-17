У Литві почався триденний протест проти поправок, що загрожують незалежності суспільного мовника

У столиці Литви Вільнюсі ввечері у вівторок поновився протест проти поправок до законодавства, у яких вбачають загрозу для незалежності суспільного мовника LRT; акцію планують повторити три вечори поспіль.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Одночасно з початком розгляду у Сеймі ввечері 16 грудня поправок до процедури відставки керівника LRT перед будівлею парламенту знову зібрались на протест кілька тисяч людей.

D. Umbras / LRT

Протестувальники, "ядром" яких є журналісти і культурна спільнота, вирішили влаштувати триденну акцію і планують наступні два дні також прийти до Сейму о 18:00 і запалювати там вогні, щоб "розвіяти темряву".

D. Umbras / LRT

"Зараз у Литві руйнуються основи нашої держави – незалежність ЗМІ і свобода слова. Це відбувається у різдвяний період, із грубими антидемократичними діями, без дебатів та з порушенням численних процедур. Новий проєкт закону, який нещодавно зареєстрували, обговорять у Сеймі 16 грудня і можуть ухвалити 18 грудня", – йдеться у заяві оргкомітету.

D. Umbras / LRT

9 грудня на площі Незалежності перед Сеймом проти проєкту протестували до 10 тисяч людей.

Єврокомісія попросила у Литви роз’яснень щодо змісту поправок до законодавства, які спростять заміну керівника суспільного мовника.