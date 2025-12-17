В Литве начался 3-дневный протест против поправок, угрожающих независимости общественного вещателя

В столице Литвы Вильнюсе вечером во вторник возобновился протест против поправок к законодательству, в которых видят угрозу для независимости общественного вещателя LRT; акция повторится три вечера подряд.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Одновременно с началом рассмотрения в Сейме вечером 16 декабря поправок к процедуре отставки руководителя LRT перед зданием парламента снова собрались на протест несколько тысяч человек.

D. Umbras / LRT

Протестующие, "ядром" которых являются журналисты и культурное сообщество, решили устроить трехдневную акцию и планируют в следующие два дня также прийти к Сейму в 18:00 и зажигать там огни, чтобы "развеять тьму".

D. Umbras / LRT

"Сейчас в Литве разрушаются основы нашего государства – независимость СМИ и свобода слова. Это происходит в рождественский период, с грубыми антидемократическими действиями, без дебатов и с нарушением многочисленных процедур. Новый проект закона, который недавно зарегистрировали, обсудят в Сейме 16 декабря и могут принять 18 декабря", – говорится в заявлении оргкомитета.

D. Umbras / LRT

9 декабря на площади Независимости перед Сеймом против проекта протестовали до 10 тысяч человек.

Еврокомиссия попросила у Литвы разъяснений относительно содержания поправок к законодательству, которые упростят замену руководителя общественного вещателя.