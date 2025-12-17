До Сенату США внесли законопроєкт із санкціями за імпорт нафти РФ

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що до Сенату США внесли на розгляд двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Про це вона написала у Facebook, передає "Європейська правда".

За словами Стефанішиної, сенатори-республіканці Дейвід МакКормік та Джон Гастед, а також сенатори-демократи Елізабет Воррен та Кріс Кунс внесли до Сенату двопартійний законопроєкт "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025".

Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США.

Посол України у США зазначила, що законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ.

У разі ухвалення президент США Дональд Трамп буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Перелік формуватиме Міністр фінансів після консультацій з державним секретарем.

"Ця законодавча ініціатива вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора", – підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо, наприкінці жовтня США вперше за другої каденції Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль американського президента.

Зокрема, під санкції, які набули чинності 21 листопада, потрапили "Роснєфть" та "Лукойл".

Попри відстрочку, санкції фактично поставили хрест на міжнародному бізнесі "Лукойлу".

