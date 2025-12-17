В Сенат США внесли законопроект с санкциями за импорт нефти из РФ

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что в Сенат США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, который предусматривает санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Об этом она написала в Facebook, передает "Европейская правда".

По словам Стефанишиной, сенаторы-республиканцы МакКормик и Гастед, а также сенаторы-демократы Уоррен и Кунс внесли в Сенат двухпартийный законопроект "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025".

Авторы законопроекта подчеркнули, что покупка российской нефти финансирует войну против Украины, а любые страны, компании или финансовые посредники, которые способствуют такой торговле, должны понимать последствия, в частности риск потери доступа к финансовой системе США.

Посол Украины в США отметила, что законопроект создает правовую основу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ.

В случае принятия президент США Дональд Трамп будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, привлеченным к импорту российской нефти. Перечень будет формировать министр финансов после консультаций с государственным секретарем.

"Эта законодательная инициатива в очередной раз свидетельствует о мощной двухпартийной поддержке дальнейшего экономического давления на агрессора", – подытожила Стефанишина.

Напомним, в конце октября США впервые за вторую каденцию Трампа применили новые масштабные санкции против России за нежелание Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям американского президента.

В частности, под санкции, которые вступили в силу 21 ноября, попали "Роснефть" и "Лукойл".

Несмотря на отсрочку, санкции фактически поставили крест на международном бизнесе "Лукойла".

