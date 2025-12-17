Орбан каже, що Путін пообіцяв не карати Угорщину за рішення ЄС щодо росактивів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що звертався з листом до очільника Кремля Владіміра Путіна щодо того, яка буде реакція Росії на можливе рішення ЄС використати російські активи, та отримав обіцянку, що протест Угорщини з цього приводу врахують.

Про це повідомляє проурядове видання Mandiner, пише "Європейська правда".

У літаку на шляху до Брюсселя Орбан заявив, що написав листа Путіну, де запитував, яку відповідь планує Росія, якщо ЄС ухвалить рішення про використання російських активів для "репараційної позики" Україні, та чи врахує при цьому позицію окремих країн-членів.

Віктор Орбан стверджує, що отримав відповідь про те, що реакція Росії "буде сильною", але голоси щодо цього питання окремо взятих країн будуть враховуватися.

Він повторив, що Угорщина не підтримує використання заморожених у ЄС російських активів, тому що це буде "новим рівнем ескалації".

Орбан також опублікував окремий допис у своєму X, де нарікає, що ЄС "позбавив Угорщину її прав" і порушив принцип "лояльної співпраці" у дебатах щодо санкцій, тож він "більше не вважатиме його зобов’язуючим" для Угорщини.

Hungary has respected loyal cooperation on frozen Russian assets. The EU responded by stripping Hungary of its rights. This abandons the principle of loyal cooperation in the sanctions debate and sets a dangerous precedent. Unacceptable! pic.twitter.com/6NJWMnIqMK – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 16, 2025

У публікації зазначають, що також угорський лідер пожартував про те, що найбільше любить у Брюсселі "шоколад, головну площу міста, але найбільше – повертатися звідти".

Нагадаємо, 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін. Прем’єр-міністр Угорщини розкритикував це рішення.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи допис Орбана, назвав угорського прем'єра найбільш цінним замороженим активом РФ у Європі.

Цього тижня лідери ЄС на саміті обговорять погодження "репараційної позики" Україні з використанням російських активів. Хоча у цьому питанні достатньо кваліфікованої більшості голосів, рішення все ще під питанням через спротив Бельгії, яка побоюється юридичних наслідків такого кроку.

