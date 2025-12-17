Орбан говорит, что Путин пообещал не наказывать Венгрию за решение ЕС по росактивам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обращался с письмом к главе Кремля Владимиру Путину по поводу того, какой будет реакция России на возможное решение ЕС использовать российские активы, и получил обещание, что протест Венгрии по этому поводу будет учтен.

Об этом сообщает проправительственное издание Mandiner, пишет "Европейская правда".

В самолете по пути в Брюссель Орбан заявил, что написал письмо Путину, в котором спрашивал, какой ответ планирует Россия, если ЕС примет решение об использовании российских активов для "репарационного займа" Украине, и учтет ли при этом позицию отдельных стран-членов.

Виктор Орбан утверждает, что получил ответ о том, что реакция России "будет сильной", но голоса по этому вопросу отдельно взятых стран будут учитываться.

Он повторил, что Венгрия не поддерживает использование замороженных в ЕС российских активов, потому что это будет "новым уровнем эскалации".

Орбан также опубликовал отдельный пост в своем X, где сетует, что ЕС "лишил Венгрию ее прав" и нарушил принцип "лояльного сотрудничества" в дебатах о санкциях, поэтому он "больше не будет считать его обязующим" для Венгрии.

Hungary has respected loyal cooperation on frozen Russian assets. The EU responded by stripping Hungary of its rights. This abandons the principle of loyal cooperation in the sanctions debate and sets a dangerous precedent. Unacceptable! pic.twitter.com/6NJWMnIqMK – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 16, 2025

В публикации отмечается, что венгерский лидер также пошутил о том, что больше всего любит в Брюсселе "шоколад, главную площадь города, но больше всего – возвращаться оттуда".

Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок. Премьер-министр Венгрии раскритиковал это решение.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя пост Орбана, назвал венгерского премьера "самым ценным замороженным активом РФ в Европе".

На этой неделе лидеры ЕС на саммите обсудят согласование "репарационного займа" Украине с использованием российских активов. Хотя в этом вопросе достаточно квалифицированного большинства голосов, решение все еще под вопросом из-за сопротивления Бельгии, которая опасается юридических последствий такого шага.

