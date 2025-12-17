Укр Рус Eng

Орбан говорит, что Путин пообещал не наказывать Венгрию за решение ЕС по росактивам

Новости — Среда, 17 декабря 2025, 09:14 — Мария Емец

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обращался с письмом к главе Кремля Владимиру Путину по поводу того, какой будет реакция России на возможное решение ЕС использовать российские активы, и получил обещание, что протест Венгрии по этому поводу будет учтен.

Об этом сообщает проправительственное издание Mandiner, пишет "Европейская правда".

В самолете по пути в Брюссель Орбан заявил, что написал письмо Путину, в котором спрашивал, какой ответ планирует Россия, если ЕС примет решение об использовании российских активов для "репарационного займа" Украине, и учтет ли при этом позицию отдельных стран-членов.

Виктор Орбан утверждает, что получил ответ о том, что реакция России "будет сильной", но голоса по этому вопросу отдельно взятых стран будут учитываться.

Он повторил, что Венгрия не поддерживает использование замороженных в ЕС российских активов, потому что это будет "новым уровнем эскалации".

Орбан также опубликовал отдельный пост в своем X, где сетует, что ЕС "лишил Венгрию ее прав" и нарушил принцип "лояльного сотрудничества" в дебатах о санкциях, поэтому он "больше не будет считать его обязующим" для Венгрии.

В публикации отмечается, что венгерский лидер также пошутил о том, что больше всего любит в Брюсселе "шоколад, главную площадь города, но больше всего – возвращаться оттуда".

Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок. Премьер-министр Венгрии раскритиковал это решение.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя пост Орбана, назвал венгерского премьера "самым ценным замороженным активом РФ в Европе".

На этой неделе лидеры ЕС на саммите обсудят согласование "репарационного займа" Украине с использованием российских активов. Хотя в этом вопросе достаточно квалифицированного большинства голосов, решение все еще под вопросом из-за сопротивления Бельгии, которая опасается юридических последствий такого шага.

Больше по теме в статье: ЕС ищет деньги для Киева. Почему Бельгия "блокирует" финансирование Украины за счет активов РФ

