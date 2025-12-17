Лувр залишається закритим на тлі страйку працівників

Один із найвідвідуваніших музеїв у світі – паризький Лувр – залишався закритим вранці у середу, 17 грудня, оскільки його співробітники продовжували обговорювати, чи продовжувати страйк щодо оплати праці та умов праці.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Страйк почався у понеділок, 15 грудня. Профспілки заявили, що співробітники музею перевантажені роботою, а також вимагають збільшення найму, підвищення заробітної плати та перерозподілу витрат.

Директорка Лувру Лоранс де Карс, яка зазнала жорсткої критики після того, як у жовтні злодії викрали коронні коштовності на суму 88 мільйонів євро, має відповісти на запитання французького Сенату 17 грудня.

Варто зауважити, що музей зазвичай закритий щовівторка.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі.

У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним. Скандал спровокував хвилю запитань про якість заходів безпеки у музеї.

Як свідчить розслідування на замовлення Міністерства культури, зловмисники, які викрали з паризького музею Лувр коштовності, втекли за 30 секунд до того, як на місце злочину прибула поліція.