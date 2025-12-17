Лувр остается закрытым на фоне забастовки работников

Один из самых посещаемых музеев в мире – парижский Лувр – оставался закрытым утром в среду, 17 декабря, поскольку его сотрудники продолжали обсуждать, продолжать ли забастовку по поводу оплаты труда и условий труда.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Забастовка началась в понедельник, 15 декабря. Профсоюзы заявили, что сотрудники музея перегружены работой, а также требуют увеличения найма, повышения заработной платы и перераспределения расходов.

Директор Лувра Лоранс де Карс, подвергшаяся жесткой критике после того, как в октябре воры похитили коронационные драгоценности на сумму 88 миллионов евро, должна ответить на вопросы французского Сената 17 декабря.

Стоит отметить, что музей обычно закрыт по вторникам.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время бегства.

По делу объявили обвинения четырем подозреваемым. Скандал спровоцировал волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.

Как свидетельствует расследование по заказу Министерства культуры, злоумышленники, которые похитили из парижского музея Лувр драгоценности, сбежали за 30 секунд до того, как на место преступления прибыла полиция.