Укр Рус Eng

Лувр остается закрытым на фоне забастовки работников

Новости — Среда, 17 декабря 2025, 10:40 — Уляна Кричковская

Один из самых посещаемых музеев в мире – парижский Лувр – оставался закрытым утром в среду, 17 декабря, поскольку его сотрудники продолжали обсуждать, продолжать ли забастовку по поводу оплаты труда и условий труда.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Забастовка началась в понедельник, 15 декабря. Профсоюзы заявили, что сотрудники музея перегружены работой, а также требуют увеличения найма, повышения заработной платы и перераспределения расходов.

Директор Лувра Лоранс де Карс, подвергшаяся жесткой критике после того, как в октябре воры похитили коронационные драгоценности на сумму 88 миллионов евро, должна ответить на вопросы французского Сената 17 декабря.

Стоит отметить, что музей обычно закрыт по вторникам.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время бегства.

По делу объявили обвинения четырем подозреваемым. Скандал спровоцировал волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.

Как свидетельствует расследование по заказу Министерства культуры, злоумышленники, которые похитили из парижского музея Лувр драгоценности, сбежали за 30 секунд до того, как на место преступления прибыла полиция.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция инциденты
Реклама: