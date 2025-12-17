ЗМІ: США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Путін відхилить потенційну мирну угоду

США начебто готують новий раунд санкцій, які будуть спрямовані на енергетичний сектор Росії, якщо очільник Кремля Владімір Путін відхилить потенційну мирну угоду у російсько-українській війні.

Про це Bloomberg повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Як стверджують обізнані співрозмовники, які говорили на умовах анонімності, США розглядають різні варіанти, такі як:

націлювання на судна "тіньового флоту" танкерів Росії, які використовуються для транспортування російської нафти;

націлювання на трейдерів, які сприяють цим операціям.

За словами співрозмовників, нові заходи можуть бути оприлюднені вже цього тижня.

Вони зазначили, що міністр фінансів США Скотт Бессент обговорив ці плани під час зустрічі з групою європейських послів на початку цього тижня.

Водночас співрозмовники застерегли: остаточне рішення залишається за американським президентом Дональдом Трампом.

Обговорення подальших заходів відбуваються на тлі того, що американські та українські переговорники цього тижня досягли певного прогресу в питанні умов "мирного плану".

Посланець США Стів Віткофф перебував у Берліні, де протягом двох днів проводив переговори з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами щодо останніх пропозицій.

Зауважимо, посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що до Сенату США внесли на розгляд двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Нагадаємо, наприкінці жовтня США вперше за другої каденції Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль американського президента.

Зокрема, під санкції, які набули чинності 21 листопада, потрапили "Роснєфть" та "Лукойл". Попри відстрочку, санкції фактично поставили хрест на міжнародному бізнесі "Лукойлу".

