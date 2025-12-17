СМИ: США готовят санкции против РФ, если Путин отклонит потенциальное мирное соглашение

США якобы готовят новый раунд санкций, которые будут направлены на энергетический сектор России, если глава Кремля Владимир Путин отклонит потенциальное мирное соглашение в российско-украинской войне.

Об этом Bloomberg сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

Как утверждают осведомленные собеседники, которые говорили на условиях анонимности, США рассматривают различные варианты, такие как:

нацеливание на суда "теневого флота" танкеров России, которые используются для транспортировки российской нефти;

нацеливание на трейдеров, которые способствуют этим операциям.

По словам собеседников, новые меры могут быть обнародованы уже на этой неделе.

Они отметили, что министр финансов США Скотт Бессент обсудил эти планы во время встречи с группой европейских послов в начале этой недели.

В то же время собеседники предупредили: окончательное решение остается за американским президентом Дональдом Трампом.

Обсуждение дальнейших мер происходит на фоне того, что американские и украинские переговорщики на этой неделе достигли определенного прогресса в вопросе условий "мирного плана".

Посланник США Стив Виткофф находился в Берлине, где в течение двух дней проводил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по поводу последних предложений.

Отметим, посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что в Сенат США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, который предусматривает санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Напомним, в конце октября США впервые за вторую каденцию Трампа применили новые масштабные санкции против России за нежелание Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям американского президента.

В частности, под санкции, которые вступили в силу 21 ноября, попали "Роснефть" и "Лукойл". Несмотря на отсрочку, санкции фактически поставили крест на международном бизнесе "Лукойла".

