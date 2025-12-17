Укр Рус Eng

Норвегія профінансує американську зброю для України ще на 267 млн євро

Новини — Середа, 17 грудня 2025, 12:59 — Марія Ємець

Норвегія профінансує чергову партію американської зброї для України і надає для цього понад 267 млн євро.

Як повідомляє NRK, пише "Європейська правда", про це 17 грудня оголосив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре. 

На брифінгу у середу Стьоре оголосив, що Норвегія надасть 3,2 млрд норвезьких крон – понад 267,5 млн євро – на новий пакет американської зброї для України.

До нього входять ракети для ППО, а також озброєння і боєприпаси для винищувачів F-16.

"Ми закупимо частину цього обладнання у США у рамках встановленої схеми підтримки України", – сказав Стьоре. 

16 грудня міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками 32-го засідання формату "Рамштайн" розповів про обіцянки допомоги близько десятка партнерів України – Німеччини, Британії, Нідерландів, Данії та інших.

За словами президента України Володимира Зеленського, у 2026 році на закупівлю необхідної Україні американської зброї потрібно 15 мільярдів доларів.

