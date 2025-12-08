Зеленський: у 2026 році на закупівлю зброї США для України потрібно $15 млрд

Президент Володимир Зеленський сказав, що програма PURL, у межах якої союзники України в НАТО фінансують закупівлю американської зброї для неї, потребує 15 мільярдів доларів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Зеленський сказав під час онлайн-брифінгу з журналістами.

Зеленський наголосив на важливості PURL, завдяки якій Україна зокрема отримує необхідні засоби протиповітряної оборони.

"До речі, хочу подякувати (генсеку НАТО. – Ред.) Марку Рютте, що він нагадав всім лідерам: давайте знаходити додаткові гроші, бо нам потрібно на рік 15 мільярдів на програму PURL", – сказав глава держави.

Він додав, що на 2025 рік за програмою не вистачає "десь 800 мільйонів" доларів – після того, як Нідерланди оголосили про 700 мільйонів доларів внеску раніше в понеділок.

"Тому розраховуємо нас, США, боремося, шукаємо гроші на PURL, працюємо разом з усіма", – сказав Зеленський.

Раніше повідомлялось, що з моменту створення ініціативи НАТО PURL з фінансування купівлі американської зброї для потреб України такі внески зробила 21 країна на понад 4 мільярди доларів.

Зустріч міністрів НАТО у Брюсселі на початку грудня принесла домовленості на постачання зброї за програмою PURL орієнтовно на мільярд доларів.